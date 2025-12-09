Supplenze scolastiche 2025 26 | con Docentiit MAD e Interpelli lavorano insieme

Per l'anno scolastico 2025/26, le supplenze si evolvono grazie all’uso combinato di MAD e interpelli, come previsto dalla circolare pubblicata a maggio. Le scuole ampliano le modalità di reclutamento, andando oltre le tradizionali graduatorie, per garantire una copertura più efficace delle supplenze.

La circolare sulle supplenze per l’a.s. 202526, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d’istituto. Sempre più dirigenti e segreterie utilizzano interpelli online e MAD per coprire in tempi rapidi le cattedre scoperte, spesso con avvisi che restano pubblicati poche . L'articolo Supplenze scolastiche 202526: con Docenti.it MAD e Interpelli lavorano insieme . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

