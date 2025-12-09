Supplenze docenti 2025 26 | le nomine di dicembre da GPS AGGIORNATO

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: le nomine di dicembre da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nuovi bollettini supplenze da GPS - aggiornamento di domenica 7 dicembre - https://www.scuolainforma.news/bollettini-supplenze-docenti-da-gae-e-gps-2025-26-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQBMAABHnM - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli per primaria posto comune, Matematica, A040, A041 e A042 Vai su X

Supplenze scolastiche 2025/26: con Docenti.it MAD e Interpelli lavorano insieme - 2025/26, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d’istituto. Secondo orizzontescuola.it