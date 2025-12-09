Supino la notte dei pupazzi in biblioteca!
La Biblioteca Comunale “Prof. Mario Cerilli” di Supino si prepara a ospitare due serate all'insegna della magia e dell'immaginazione con “La notte dei pupazzi in biblioteca”. Un evento dedicato ai bambini, che unisce lettura, gioco e creatività, offrendo un'esperienza coinvolgente e divertente per avvicinare i più giovani al mondo dei libri.
13 dicembre – ore 16.
#Supino Identità Viva PERCORSO DEI PRESEPI Terza edizione 7 Dicembre 2025 - 6 Gennaio 2026 Mappa PERCORSO / Lista PRESEPI: 1 Chiesa San Pio X - Comitato San Pio X 2 Fontana Faggi - GeoWalk APS 3 Madonnina/Stele Via Selvotta - Supino Bik - facebook.com Vai su Facebook
