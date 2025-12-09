Supino atmosfere di natale

Il Natale a Supino prende il via il 14 dicembre con “Atmosfere di Natale”, un evento che trasformerà Viale Regina Margherita in un percorso di luci, tradizioni e convivialità. Un’occasione speciale per la comunità di vivere insieme l’atmosfera festiva, condividendo momenti di gioia e solidarietà in un contesto ricco di spirito natalizio.

Il Natale a Supino inizia ufficialmente il 14 dicembre, quando Viale Regina Margherita si trasformerà in un percorso di luci, tradizioni e momenti da vivere insieme grazie all'evento "Atmosfere di Natale". La giornata si aprirà alle 10:00 con i Mercatini di Natale, tra artigianato, colori e.

