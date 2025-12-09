Superman è il film più popolare del 2025 su IMDb Nicholas Hoult si sbilancia sul sequel | È fantastico
La pellicola di James Gunn che ha dato il via al DC Universe al cinema è ufficialmente il film più popolare sul noto portale online, mentre l'interprete di Lex Luthor ha parlato del sequel in arrivo nel 2027 Superman è stato il film più popolare del 2025 su IMDb. Basato sulle visualizzazioni di pagina dei suoi oltre 250 milioni di utenti, il reboot dei DC Studios ha battuto ogni altra uscita dell'ultimo anno, segno evidente che il film e il suo cast hanno generato moltissimo interesse e curiosità. Il film di James Gunn ha mantenuto le promesse agli occhi di critica e pubblico, incassando ben 616,7 milioni di dollari al box office e rilanciando un franchise che ora ha un sequel in arrivo nel 2027, spin-off dedicati a personaggi molto amati come Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) e Mister . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
