Superman David Corenswet e il bacio con Lois Lane | Ho dovuto litigare con James Gunn
Il regista di Superman non concordava col tono lieve e romantico della scena di David Corenswet perché avrebbe preferito un bacio più 'solenne'. David Corenswet ha ammesso di aver avuto un diverbio col regista James Gunn su una delle scene più importanti di Superman. Durante l'intervista di Actors on Actors di Variety Corenswet ha spiegato al collega Jonathan Bailey che il motivo di discussione era il controverso bacio tra Superman e Lois Lane alla fine del film. Nella scena romantica, l'Uomo d'Acciaio sorride a Lois dopo che lei gli ha dichiarato il suo amore, e i due condividono un momento tenero mentre ridono e si baciano fluttuando a mezz'aria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
