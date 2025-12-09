Superman David Corenswet e il bacio con Lois Lane | Ho dovuto litigare con James Gunn

Movieplayer.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista di Superman non concordava col tono lieve e romantico della scena di David Corenswet perché avrebbe preferito un bacio più 'solenne'. David Corenswet ha ammesso di aver avuto un diverbio col regista James Gunn su una delle scene più importanti di Superman. Durante l'intervista di Actors on Actors di Variety Corenswet ha spiegato al collega Jonathan Bailey che il motivo di discussione era il controverso bacio tra Superman e Lois Lane alla fine del film. Nella scena romantica, l'Uomo d'Acciaio sorride a Lois dopo che lei gli ha dichiarato il suo amore, e i due condividono un momento tenero mentre ridono e si baciano fluttuando a mezz'aria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

superman david corenswet e il bacio con lois lane ho dovuto litigare con james gunn

© Movieplayer.it - Superman, David Corenswet e il bacio con Lois Lane: "Ho dovuto litigare con James Gunn"

Casting brainiac in man of tomorrow: 10 attori ideali per il sequel di superman con david corenswet

Come il progetto daily planet di dc può collegarsi a superman senza david corenswet

David Corenswet svela lo scontro con James Gunn su Superman

superman david corenswet bacioBatman di Robert Pattinson nel DCU? La prova in una statua esposta in Brasile - La statua di Batman di Robert Pattinson affiancata a quella di Superman di David Corenswet al CCXP in Brasile ha confermato le speranze dei fan del DCU? movieplayer.it scrive