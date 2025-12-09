Supergirl perché il titolo originale del nuovo film DCU è stato cambiato dopo le riprese?

Come accaduto già per Superman, che inizialmente doveva uscire col titolo Superman: Legacy, anche il prossimo capitolo della saga DC Universe era intitolato Supergirl: Woman of Tomorrow Quando i DC Studios annunciarono i loro ambiziosi piani per film e serie TV, il futuro film standalone dedicato a Kara Zor-El venne presentato come Supergirl: Woman of Tomorrow. Il titolo derivava dall'omonima miniserie a fumetti di Tom King e Bilquis Evely, di cui il film è un adattamento diretto. In seguito, però, il progetto è stato ribattezzato semplicemente Supergirl. Il cambiamento è stato sottile e poco pubblicizzato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

