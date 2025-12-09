Supergirl | la descrizione del trailer conferma l' arrivo di Lobo e la maleducazione di Krypto
Dopo l'anteprima stampa del trailer, la descrizione leaked diffusa in rete ha anticipato un primo sguardo al lobo di Jason Momoa e tanta azione cosmica. I DC Studios hanno confermato ufficialmente che il primo teaser trailer di Supergirl uscirà questa settimana, probabilmente giovedì 11 dicembre alle ore 19:00, quando scadrà l'embargo per la stampa che ha visto il teaser in anteprima. e qualcuno ne ha approfittato per diffondere la descrizione sul web. Dopo i rumor leaked già la settimana scorsa, lo scooper @MyTimeToShineHello ha svelato una descrizione breve, ma accurata che conferma la prima apparizione di Lobo di Jason Momoa e svela il comportamento maleducato del cane Krypto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
