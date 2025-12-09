SuperEnalotto numeri e combinazione vincente 9 dicembre 2025

Il concorso del SuperEnalotto del 9 dicembre 2025 non ha registrato vincite di massimo livello, con nessun '6' o '5+1' estratto. Tuttavia, sono stati centrati due numeri '5', che hanno garantito premi di 82 mila euro ciascuno. Ecco i dettagli sui numeri estratti e le combinazioni vincenti di oggi.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati invece due '5' che vincono 82.289,81 euro ciascuno. Le schedine vincenti sono stata giocate una a Cairo Montenotte in provincia di Savona, l'altra a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 89,7 milioni di euro.

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 9 dicembre 2025 - La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto è: 8, 31, 51, 65, 78, 79. Lo riporta adnkronos.com