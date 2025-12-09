Supercoppa Italiana Casale verso il forfait | ecco i tempi di recupero
La Supercoppa Italiana si avvicina rapidamente, ma il Bologna di Italiano potrebbe dover fare a meno di Casale. L'infortunio dell'azzurro mette in dubbio la sua presenza in vista della possibile finale contro il Milan, con i tempi di recupero ancora da definire. Ecco gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore e le implicazioni per la squadra.
Manca ormai davvero poco alla Supercoppa Italiana e, le notizie per il Bologna di Italiano, che potrebbe incontrare il Milan in una ipotetica finale, non sono incoraggianti: out Casale, i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Supercoppa Italiana Inter, ufficiali le date delle semifinale e della finale!
Ora è ufficiale: la Supercoppa italiana sarà a Riad dal 18 al 22 dicembre
Supercoppa Italiana, ufficiali le date di semifinali e finale
GdS: Supercoppa Italiana at risk - #ACMilan anxiously await results of Leao's scan sempremilan.com/milan-anxiousl… #SempreMilan Vai su X
#Milan, oggi esami per #Leao dopo l’#infortunio: le sensazioni per la Supercoppa Italiana - facebook.com Vai su Facebook
