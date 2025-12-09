Supercoppa Italiana Casale verso il forfait | ecco i tempi di recupero

La Supercoppa Italiana si avvicina rapidamente, ma il Bologna di Italiano potrebbe dover fare a meno di Casale. L'infortunio dell'azzurro mette in dubbio la sua presenza in vista della possibile finale contro il Milan, con i tempi di recupero ancora da definire. Ecco gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore e le implicazioni per la squadra.

Manca ormai davvero poco alla Supercoppa Italiana e, le notizie per il Bologna di Italiano, che potrebbe incontrare il Milan in una ipotetica finale, non sono incoraggianti: out Casale, i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

