Super offerta lancio per PV800 Pro il primo videoproiettore di punta di OSCAL con IA

Tuttoandroid.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSCAL presenta PV800 Pro, videoproiettore smart che arriva a 200" con Google TV e comandi vocali IA: è disponibile in super offerta lancio. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

super offerta lancio per pv800 pro il primo videoproiettore di punta di oscal con ia

