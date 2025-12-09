Sulla neve con i tacchi alti? Per Belén Rodriguez è un sì specie quando si può contare su un cavaliere pronto a dare una mano

U na vacanza a St. Moritz si è trasformata in un video virale per Belén Rrodriguez. La clip, pubblicata da un’utente su TikTok, ritrae la showgirl mentre cammina, o almeno prova a farlo, su una strada resa scivolosa dal ghiaccio e con l’«aggravante» dei tacchi alti. Prontamente aiutata da un uomo che ha assistito alla scena, Rodriguez alla fine ha detto: «Stavo cadendo e se ne è andato», anche se non è chiaro se si riferisse al cavaliere improvvisato reo di averla lasciata da sola considerandola al sicuro, o a qualcun altro. Belen Rodriguez e le difficoltà nell’intervista: «Ho avuto un attacco di panico, avevo preso dei calmanti» X Leggi anche › Belen di nuovo innamorata? Chi è il nuovo fidanzato Belen a St. 🔗 Leggi su Iodonna.it

