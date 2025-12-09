Compagni che odiano i fascisti. Ma che alla fine si mettono a litigare con altri compagni. La protesta organizzata a “Più libri più liberi” contro la casa editrice “Passaggio al bosco”, accusata di essere nazifascista (! ), ha finito, come al solito, per dividere la sinistra. Che fare di fronte alla grave provocazione di chi pubblica libri che non piacciono ai progressisti? Restaurare una casa? stare gli stand? Fare un sit-in? Il dibattito si è acceso subito, e in alcuni momenti i toni si sono alzati al di sopra del livello di guardia. A far esplodere il caso, come sappiamo, è stato Zerocalcare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sulla censura ai libri i compagni litigano anche tra di loro