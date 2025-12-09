Sul modello Albania si aspettano le scuse di Schlein | chiedeva quelle di Meloni ma ora è lei a dover fare ammenda video
Alla fine è successo quello che aveva detto Giorgia Meloni. Anzi, quello che Giorgia Meloni ha detto per mesi, di fronte ai tentativi della sinistra e di certa magistratura di affossare il modello Albania: funzionerà e diventerà linea europea. Ora che il consiglio Ue dei ministri dell’Interno ha dato il via libera a quel modello e, più in generale, alla “dottrina” italiana di contrasto all’immigrazione clandestina, quelle parole hanno smesso di essere una “profezia” e sono diventate una realtà. E, del resto, bastava leggere i fatti della politica, le dichiarazioni dei partner europei e della stessa Commissione per capire che l’indirizzo era quello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Euro-tafferugli sui migranti. Però gli Stati membri sposano il modello Albania
Meloni: «Il modello Albania si farà». Ecco la lista di tutti i nuovi accordi
Meloni rilancia: «Il modello Albania si farà». Tutti gli accordi strategici firmati con Tirana
E poi si tenta di diffondere il modello Albania, il primo tassello di un sistema di hub collocati fuori dai confini europei in cui deportare e restringere gli indesiderati. Vai su X
Da sempre sosteniamo che l’immigrazione clandestina vada gestita con regole chiare, procedure rapide e cooperazione sui Paesi terzi sicuri. Oggi l’Europa adotta esattamente quel modello e il protocollo Albania trova piena legittimazione. La sinistra, che sp - facebook.com Vai su Facebook
