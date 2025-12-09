Sul campo di basket giocano disabili e non | la forza dello sport che abbatte ogni limite

Un campo di basket diventa il palcoscenico di un’esperienza di inclusione e solidarietà, dove disabili e non si confrontano condividendo la stessa passione. In questo pomeriggio di sport, il gioco supera ogni barriera, dimostrando che la forza dello sport è capace di abbattere ogni limite e unire le persone in un spirito di rispetto e collaborazione.

Sarà un pomeriggio di sano sport e soprattutto inclusione perché quando c’è di mezzo una palla siamo tutti animati dalla stessa passione, a prescindere dal livello e dal grado di abilità. La Polisportiva "1000Piedi" scende di nuovo in campo per un’iniziativa che coinvolgerà circa 70 persone, tra disabili e non, dai 25 ai 65 anni. L’evento si chiama “ Special Cup – Basket per Tutti ” ed è un quadrangolare di pallacanestro in programma alla palestra della Celletta domenica prossima dalle 15.30. A partecipare saranno le società sportive di Marche e Romagna con le quali "1000Piedi" collabora da decenni proprio per diffondere i valori ed i benefici dello sport inclusivo e sono: Basket Pirates di Misano, High School Basketball di Ancona, Special Crabs Esplora i Rimini e Basket Overlimits Polisportiva 1000Piedi di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sul campo di basket giocano disabili e non: la forza dello sport che abbatte ogni limite

