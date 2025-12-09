Suicidio assistito l’Italia nel limbo | richieste in aumento e norme ancora ferme
Pisa, 9 dicembre 2025 - In Italia le richieste di suicidio medicalmente assistito stanno aumentando, ma il Paese continua a muoversi in un vuoto normativo che lascia cittadini e istituzioni senza un percorso chiaro. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry e firmato da Emanuela Turillazzi e Naomi Iacoponi dell’Università di Pisa, insieme a Donato Morena e Vittorio Fineschi della Sapienza Università di Roma. La ricerca fotografa con precisione un sistema in cui le domande dei pazienti crescono, mentre le risposte fornite dal Servizio sanitario nazionale restano frammentarie e spesso contraddittorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Kessler, il suicidio assistito per uscire di scena. “La data scelta insieme”
Il suicidio assistito delle gemelle Kessler. Ellen malata di cuore, decisione presa da mesi
Suicidio assistito nelle Marche, Mangialardi ci riprova: proposta di legge bis
Il suicidio assistito dovrebbe entrare nei programmi scolastici? Il Parlamento dei giovani svizzeri lancia una proposta che fa discutere: informare e sensibilizzare gli studenti sul tema del suicidio assistito, attraverso workshop e settimane tematiche. Il link all'a - facebook.com Vai su Facebook
Il suicidio assistito a scuola? Il Parlamento dei giovani svizzeri propone di introdurre informazione e sensibilizzazione sul tema nei programmi scolastici. Una scelta che divide. Vai su X
