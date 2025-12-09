Sudan RSF conquistano Heglig città in Sud Kurduf?n sede del maggior giacimento petrolifero e centro di esportazione greggio verso Juba
Heglig è il principale centro petrolifero del Sudan, e punto di lavorazione ed export del greggio in direzione Juba (capitale del Sudan del Sud), di cui costituisce i maggiori guadagni Heglig, centro strategico del Kurduf?n meridionale, sede del più grande giacimento petrolifero del Sudan non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sudan, RSF conquistano città El Fasher in Darfur dopo 500 giorni di assedio: in corso esecuzioni sommarie e pulizia etnica, 2000 civili uccisi - VIDEO
The Epoch Times Italia. . Le Forze di Supporto Rapido (RSF) del Sudan hanno annunciato lunedì 1° dicembre di aver preso il controllo completo di Babanusa, un importante snodo dei trasporti nella regione petrolifera del Sud del paese. Un video diffuso sui s - facebook.com Vai su Facebook
Sudan: Rsf conquistano giacimento petrolifero di Heglig, l'amministrazione locale schiera forza di protezione - Le Forze di supporto rapido (Tsf) del Sudan hanno preso il pieno controllo del giacimento petrolifero di Heglig, nello Stato del ... Come scrive agenzianova.com
