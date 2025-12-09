Sudan RSF conquistano Heglig città in Sud Kurduf?n sede del maggior giacimento petrolifero e centro di esportazione greggio verso Juba

Heglig è il principale centro petrolifero del Sudan, e punto di lavorazione ed export del greggio in direzione Juba (capitale del Sudan del Sud), di cui costituisce i maggiori guadagni Heglig, centro strategico del Kurduf?n meridionale, sede del più grande giacimento petrolifero del Sudan non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sudan rsf conquistano hegligSudan: Rsf conquistano giacimento petrolifero di Heglig, l'amministrazione locale schiera forza di protezione - Le Forze di supporto rapido (Tsf) del Sudan hanno preso il pieno controllo del giacimento petrolifero di Heglig, nello Stato del ... Come scrive agenzianova.com