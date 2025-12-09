Sudan raid delle Rsf con drone su un asilo nel Kordofan 50 morti di cui 33 bambini Unicef | Violazione abominevole dei diritti dei minori - VIDEO
Il primo attacco ha centrato l’edificio scolastico, affollato di bambini; un secondo raid ha poi preso di mira una squadra medica in viaggio verso il luogo della strage per prestare soccorso Nuove, gravissime atrocità segnano la guerra civile in Sudan. Dopo la conquista di Al-Fashir, in Darfu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
