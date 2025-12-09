Succesor spirituale di game of thrones in sviluppo con disney
Un nuovo progetto televisivo in fase di sviluppo con Disney si propone come successore spirituale di Game of Thrones, segnando un possibile rilancio del genere fantasy. Mentre il panorama delle serie TV continua a espandersi, questa produzione mira a catturare l'interesse degli appassionati con un racconto ricco di avventure, intrighi e mondi fantastici.
Il panorama delle produzioni fantasy in ambito televisivo continua a evolversi, con nuove serie che cercano di affermarsi come eredi spirituali di produzioni di successo come Game of Thrones. Nonostante la popolarità della saga di HBO, alcuni progetti di streaming stanno emergendo con l’intento di creare un proprio spazio distintivo all’interno del genere, seguendo un percorso diverso rispetto al tentativo di imitazione. Tra le novità più promettenti si distingue un progetto in fase di sviluppo su Disney+, basato su un romanzo di Melissa de la Cruz. disney+ sviluppa «The Ring & The Crown»: il nuovo fantasy ispirato ai libri di melissa de la cruz. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it