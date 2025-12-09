Su un' altra unghia L' indiscrezione di Giletti sul Dna di Garlasco
Mancano pochi giorni alla chiusura dell'incidente probatorio per l'omicidio di Garlasco: il 18 dicembre si terrà l'udienza per cristallizzare le risultanze scientifiche che sono emerse in questi mesi dalle analisi condotte dai periti nominati dal gip di Pavia. Negli ultimi giorni la dottoressa Denise Albani, che ha effettuato le analisi del Dna delle unghie di Chiara Poggi, ha depositato la propria perizia, mentre i Ris di Cagliari hanno depositato la nuova Bpa già diverse settimane fa. Non si hanno notizie della perizia del medico legale Cristina Cattaneo, ma anche quella è presumibile che verrà consegnata entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Colpo di scena nel caso di Garlasco. Il dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe compatibile con quello di Andrea Sempio. Mentre sotto un'altra unghia ci sarebbe un secondo dna maschile ignoto. IL commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook
