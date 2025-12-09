Stupro in strada fuori dalla metro a Roma Si cercano tre uomini del Gambia
Stupro in strada a Roma, davanti alla stazione Jonio della metro B1. La vittima è una ragazza di 23 anni, che si trovava fuori dalla metro, nel quadrante nord-est della capitale, poco dopo la mezzanotte, domenica scorsa. La procura - riferiscono Repubblica e Il Messaggero - sta cercando tre persone: sarebbe tre uomini del Gambia. La violenza è stata denunciata dalla vittima stessa ai carabinieri. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Si sta cercando di ricostruire se i tre l'abbiano seguita dentro la metro, oppure se sia stato un incontro casuale all’uscita della stazione. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Studentessa trovata sconvolta e con i pantaloni abbassati in mezzo alla strada: “Stupro”, è choc
Ragazza di 23 anni violentata all'uscita della metro a Roma: bloccata da tre uomini, lo stupro in strada
