Stupro di gruppo su una 23enne davanti alla fermata della metro a Roma | è caccia a tre nordafricani
Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. L’allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. Avrebbe descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Le indagini della Procura. I carabinieri hanno subito allertato l’ufficio della Procura della Repubblica dedicato esclusivamente alle violenze sessuali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 e 6 anni: “Fu stupro di gruppo”
Condannati per stupro di gruppo, Ciro Grillo e gli amici: “Un giudice ci ascolterà”
Stupro di gruppo per una riminese in vacanza: test del Dna per gli indagati
Chiesti 10 anni per Antonino Pizzolato: accusato di stupro di gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Stupro di gruppo ai Navigli nella cantina di un locale: confermata una condanna - La Corte d'Appello di Milano conferma la condanna a un 23enne, mentre gli altri due ragazzi accusati della violenza sono a processo con rito ordinario ... Si legge su milanotoday.it
Natale, più di 100 presepi da tutto il mondo in mostra in Vaticano lapresse.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Kpop demon hunters raggiunge il livello di taylor swift con il riconoscimento jumptheshark.it
Clima, costruire il domani ecodibergamo.it
L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata tpi.it
Moda, Cna sostiene l’iniziativa del ministro Urso contro la concorrenza sleale dall’Asia lopinionista.it