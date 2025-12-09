Stupro di gruppo su una 23enne davanti alla fermata della metro a Roma | è caccia a tre nordafricani

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. L’allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. Avrebbe descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Le indagini della Procura. I carabinieri hanno subito allertato l’ufficio della Procura della Repubblica dedicato esclusivamente alle violenze sessuali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

