Violenza spaventosa in Italia: una ragazza ha raccontato di aver subito una terribile aggressione sessuale da parte di tre uomini, che l’avrebbero bloccata e costretta a dei rapporti contro la sua volontà. La denuncia shock è stata fatta dalla stessa vittima, che ha ricevuto pronta assistenza medica dopo la sconvolgente rivelazione. Stando a quanto ricostruito in queste prime ore, la giovane sarebbe stata violentata a Roma all’uscita della metro mentre tornava a casa da tre uomini, che secondo le indiscrezioni sarebbero di nazionalità gambiana. Questa la denuncia di una ragazza poco più che 20enne che ha raccontato di aver vissuto un incubo poco dopo la mezzanotte di domenica fuori dalla stazione Jonio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stupro a Roma, tre uomini violentano una giovane di 23 anni fuori dalla metro