Stupro a Roma tre uomini violentano una giovane di 23 anni fuori dalla metro
Violenza spaventosa in Italia: una ragazza ha raccontato di aver subito una terribile aggressione sessuale da parte di tre uomini, che l’avrebbero bloccata e costretta a dei rapporti contro la sua volontà. La denuncia shock è stata fatta dalla stessa vittima, che ha ricevuto pronta assistenza medica dopo la sconvolgente rivelazione. Stando a quanto ricostruito in queste prime ore, la giovane sarebbe stata violentata a Roma all’uscita della metro mentre tornava a casa da tre uomini, che secondo le indiscrezioni sarebbero di nazionalità gambiana. Questa la denuncia di una ragazza poco più che 20enne che ha raccontato di aver vissuto un incubo poco dopo la mezzanotte di domenica fuori dalla stazione Jonio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Stupro al parco a Roma,fermati 3 uomini
Orrore a Roma, ventenne violentata al parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: il ragazzo tenuto fermo durante lo stupro
Roma, rapina e stupro ai danni di una 19enne a Tor Tre Teste: tre fermi
PIU' EDUCAZIONE MENO VIOLENZA L'altro giorno al liceo Giulio Cesare di Roma, nel bagno dei ragazzi hanno affisso una lista con i nomi di alcune ragazze vittime di stupro: oltre alla violenza il pubblico ludibrio.
