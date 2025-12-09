Stupro a Jonio Salvini | Non importa la razza per stupratori e pedofili ci vuole la castrazione chimica

Matteo Salvini ha commentato con fermezza l'aggressione avvenuta sulla metro A di Roma, in cui una giovane donna è stata vittima di violenza da parte di tre uomini del Gambia. In una dichiarazione pubblica, il leader della Lega ha espresso la sua posizione sulla questione, proponendo misure severe per i presunti autori di reati sessuali.

"Non importa la razza, per stupratori e pedofili ci vuole la castrazione chimica". Matteo Salvini, segretario della Lega, utilizza parole durissime per descrivere quanto è accaduto alla metro A di Roma, dove tre uomini del Gambia avrebbero violentato una 23enne.

Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei Carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. L'allarme è scattato qualche - facebook.com Vai su Facebook

