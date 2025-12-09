Stuprata mentre fa jogging confermato l’arresto dello straniero irregolare

Un uomo irregolare è stato arrestato e incarcerato a Forlì con l’accusa di aver commesso uno stupro durante un’uscita di jogging a Cesena. L'episodio, avvenuto in pieno giorno, ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione dei reati commessi da stranieri irregolari.

Cesena, 9 dicembre 2025 – È rinchiuso in carcere a Forlì, con l'accusa di violenza sessuale. E lì, in cella, sarà costretto a ripensare alla violenza atroce che ha commesso, uno stupro in pieno giorno. È stato convalidato ieri mattina l'arresto del 26enne gambiano che venerdì scorso, a San Mauro Pascoli, nel Cesenate, ha violentato una donna di 50 anni, uscita di casa per fare jogging. Dopo la convalida dell'arresto del 26enne (in Italia senza permesso di soggiorno) il gip ha disposto la misura della custodia in carcere. IL VIALETTO A SAN MAURO PASCOLI DOVE E' AVVENUTO LO STUPRO L'aggressione e la violenza.

