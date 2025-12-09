Studio di consulenze per le imprese L’assessore Orazi all’inaugurazione

Sabato pomeriggio è stato inaugurato un nuovo studio di consulenze in via Zavatti 4, dedicato a supportare imprese, cittadini e start-up nella gestione di bandi e finanza agevolata. L’iniziativa mira a offrire un punto di riferimento qualificato per facilitare l’accesso a finanziamenti e agevolazioni, rafforzando il tessuto economico locale.

Un nuovo studio per la consulenza nei bandi. Inaugurato sabato pomeriggio, nei locali di via Zavatti 4, un punto di riferimento dedicato al supporto e alla consulenza in finanza agevolata per imprese, cittadini e start-up. Il nuovo studio sorgerà all’interno dello commerciale Tosoni&Partners e offrirà supporto qualificato in fatto di bandi a fondo perduto e agevolazioni, contributi per imprese e start up, internazionalizzazione e sviluppo commerciale, soluzioni per persone e imprese indebitate e in casi di procedure di tutela e blocco aste giudiziarie. Si tratta di un insieme di servizi pensato per le aziende che faticano a districarsi tra procedure, norme, scadenze al fine di sostenere la crescita e proteggere chi vive situazioni economiche delicate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it