Studentessa violentata all' uscita della metro a Roma l' identikit degli stupratori | caccia a tre uomini La verità dalle telecamere

Leggo.it | 9 dic 2025

Una studentessa fuorisede è stata vittima di violenza all'uscita della metropolitana a Roma. Le indagini, condotte dai carabinieri con il supporto delle telecamere di sorveglianza, hanno portato all'identificazione di tre sospetti. La procura della capitale coordina le verifiche per fare luce sull'accaduto e garantire giustizia.

Una studentessa fuorisede stuprata da tre uomini all'uscita della metropolitana. Questo il caso su cui indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Roma dopo la denuncia della. 🔗 Leggi su Leggo.it

