Stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi l?accordo Ue sdogana il piano Albania | i punti e la svolta sui migranti

L'Unione Europea adotta una posizione più rigorosa sulla gestione dei migranti, approvando un accordo che prevede rimpatri più efficaci e l'istituzione di hub in Paesi terzi. Tra le novità, la piena approvazione del piano Albania, segnando una svolta nelle politiche migratorie europee e una maggiore attenzione alla sicurezza e al controllo dei flussi migratori.

L'Ue cambia posizione sulla gestione dei migranti e adotta una linea più dura contro l'immigrazione illegale. A Bruxelles i ministri dell'Interno europei hanno trovato un.

Il governo punta a rilanciare il modello Albania dopo il via libera arrivato dal Consiglio Ue Affari Interni alla stretta sui rimpatri degli irregolari che prevede la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rimpatri e consente ai Paesi membri di istituire hu

Via libera dal Consiglio Ue al nuovo regolamento sui Paesi sicuri e alla stretta sui rimpatri di immigrati irregolari che consente di creare hub in Stati terzi. Le due decisioni potrebbero sbloccare i centri in Albania, un piano del governo che si era arenato dopo l

Via libera Ue alla stretta sui rimpatri e agli hub in Paesi terzi - Piantedosi: 'Centri in Albania si ricandidano ad essere attivi per tutte le funzioni previste'