Stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi l?accordo Ue sdogana il piano Albania | i punti e la svolta sui migranti

Leggo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea adotta una posizione più rigorosa sulla gestione dei migranti, approvando un accordo che prevede rimpatri più efficaci e l'istituzione di hub in Paesi terzi. Tra le novità, la piena approvazione del piano Albania, segnando una svolta nelle politiche migratorie europee e una maggiore attenzione alla sicurezza e al controllo dei flussi migratori.

L'Ue cambia posizione sulla gestione dei migranti e adotta una linea più dura contro l'immigrazione illegale. A Bruxelles i ministri dell'Interno europei hanno trovato un. 🔗 Leggi su Leggo.it

