Straordinaria partecipazione alla conferenza Connessioni tra riqualificazione urbana ed opportunità sociali ad Arkeda

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA "Connessioni tra riqualificazione urbana ed opportunità' sociali" ad Arkeda organizzata dalla COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ dell'Ordine ARCHITETTI di Napoli e provincia La nuova ampia sala Meeting di Arkeda ha ospitato l'evento che ha visto il tutto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

FOTO e VIDEO | Straordinaria partecipazione alla “Run for Franci” a Foiano della Chiana

Straordinaria partecipazione alla “Run for Franci”

Sciopero del 3 ottobre, cortei in tutta Italia: solo il 7,43% per i dati ufficiali, ma per FLC CGIL la partecipazione del mondo della scuola è stata “straordinaria”