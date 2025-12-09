L'interprete di Undici ha scoperto il finale dell'amata serie Netflix prima dei colleghi con una mossa proibita da vera spia. Astuta e coraggiosa come la sua Undici, Millie Bobby Brown ha scoperto il finale di Stranger Things 5 prima dei colleghi introducendosi di nascosto nella stanza degli sceneggiatori. In attesa dell'arrivo del Volume 2, preludio al gran finale atteso su Netflix per il 1° gennaio 2026, l'interprete di Undici sapeva come finisce la serie prima degli altri attori perché ha 'violato le regole' dandosi allo spionaggio. "La sera prima dell'ultima lettura del copione, non sapevamo cosa sarebbe successo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things, Millie Bobby Brown: "Ho sbirciato il finale di nascosto e ho pianto due ore di fila"