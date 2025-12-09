Stranger Things 5 rivelati i poster della seconda parte dell’ultima stagione
Netflix mostra i poster che precedono l’arrivo della seconda parte dell’ultima stagione di Stranger Things. La seconda parte della quinta stagione di Stranger Things arriverà il 25 dicembre su Netflix. La piattaforma ha rilasciato i poster promozionali che mostrano i protagonisti pronti per l’ultima battaglia contro Vecna. Poche le anticipazioni in merito a quanto accadrà . 🔗 Leggi su 2anews.it
