strage in discoteca una veglia di preghiera per asia nasoni

Stasera a Marotta si terrà una veglia di preghiera in memoria di Asia Nasoni, la giovane vittima della tragedia alla Lanterna Azzurra di Corinaldo nel 2018. L’evento è un momento di raccoglimento per ricordare Asia e le altre cinque persone coinvolte in quella drammatica notte, simbolo di un dolore che ancora permane.

Stasera Marotta ricorda Asia Nasoni (foto), la ragazzina morta a 14 anni nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla ‘ Lanterna Azzurra ’ di Corinaldo e, con lei, le altre cinque vittime di quell’assurda tragedia. Insieme alla 14enne marottese persero la vita Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni e Daniele Pongetti, 16 anni, entrambi di Senigallia; e la 39enne Eleonora Girolimini, anche lei di Senigallia. Su iniziativa della Parrocchia di San Giovanni Apostolo, del Comune di Mondolfo e dell’associazione Cogeu per la tutela della sicurezza nei luoghi di divertimento, alle 21 nella chiesa di San Giovanni si terrà ‘ Uniti nel Ricordo ’, veglia di preghiera in memoria di Asia e delle vittime della tragedia di Corinaldo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it