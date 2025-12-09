Strade di morte | da Genova a Roma da Pordenone a Milano
Negli ultimi giorni, diverse strade italiane sono state teatro di gravi incidenti, con conseguenze drammatiche e persone ferite. Da Genova a Roma, fino a Pordenone e Milano, le cronache segnalano numerosi episodi che hanno aumentato il senso di preoccupazione sulla sicurezza stradale nel paese.
Strade insanguinate, diversi incidenti gravi nelle ultime ore. A Genova un 12enne travolto da un’ambulanza è ricoverato al Gaslini. In provincia di Pordenone scontro frontale fra un’auto e un bus. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
“Strade sicure ad Agrigento: basta vittime”, dopo la morte di Marco Chiaramonti parte la petizione online
“Zero morti sulle strade”, dopo la morte di Ettore Pausini è scontro in Comune su Stradelli Guelfi
La mappa della morte sulle strade foggiane: chi erano le 34 vittime e dove hanno perso la vita
Un’altra tragedia sulle strade alle porte di Roma. Dopo la morte del 15enne Federico Brio a Rignano Flaminio, a una manciata di chilometri di distanza, una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio del 6 dicembre, - facebook.com Vai su Facebook
Strade pericolose: la mappa degli investimenti mortali a Genova - Dati, nomi, storie, vie e incroci della morte: abbiamo analizzato i dati degli ultimi anni e creato la mappa del rischio in città ... Scrive genovatoday.it
Nzola salta la Juventus: stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma juventusnews24.com
Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro laverita.info
St. Polten Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard segna e poi prende la traversa juventusnews24.com
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it
Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto tpi.it