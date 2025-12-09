Storia e curiosità del makgeolli la bevanda che si beve sotto la pioggia

Il makgeolli, l'alcolico più antico della Corea del Sud, è una bevanda lattiginosa e frizzante a base di riso e nuruk. Simbolo della tradizione contadina, accompagna da secoli i momenti di convivialità, anche sotto la pioggia. Scopri storia, curiosità e il fascino di questa antica bevanda che continua a rappresentare un patrimonio culturale coreano.

L’alcolico più antico della Corea del Sud. Un elisir lattiginoso e frizzante, a base di riso e nuruk, da secoli simbolo della semplicità contadina. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Per la serie Curiosità dal Piemonte, vi presentiamo la storia del "marocchino" - facebook.com Vai su Facebook

Storia e curiosità del makgeolli, la bevanda che si beve sotto la pioggia - Un elisir lattiginoso e frizzante, a base di riso e nuruk, da secoli simbolo della semplicità contadina ... Come scrive msn.com