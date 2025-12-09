Storia della ceramica pesarese ora c’è il caposaldo Bettini

Viene presentato domani alle 17:30 nel Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino il libro di Alessandro Bettini,

Domani alle ore 17,30 nel Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino viene presentata al pubblico il libro di Alessandro Bettini, Storia della ceramica di Pesaro dai Malatesti agli Sforza 1350-1513, appena pubblicato per i tipi del Lavoro editoriale di Ancona. Un’opera ponderosa, più di 450 pagine in grande formato e con centinaia di fotografie, che fa il punto sullo stato degli studi del settore. Il volume viene presentato da Marino Marini, archeologo, già curatore delle collezioni ceramiche del Museo del Bargello e di Palazzo Davanzati. Dopo i saluti istituzionali, è prevista la proiezione del breve documentario La collezione Bettini di Giovanni Lani, girato in occasione della mostra Capolavori di terra e fuoco, esposizione che si è potuta ammirare fino a pochi giorni fa – tantissimi lo hanno fatto – nella sede della Fondazione Carifano, organizzatrice dell’esposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it