Stop auto a benzina dal 2035 | l’Europa costretta a trattare su e-fuel biocombustibili e ibride plug-in
Si cerca affannosamente l’accordo sul nuovo piano di rilancio per il settore, ammettendo eccezioni al blocco alla vendita di auto termiche: secondo indiscrezioni sarà presentato il 16 dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Stop alle auto inquinanti dal 2035, ecco le regole
Mario Draghi, lo stop Ue delle auto nel 2035 "può essere irrealizzabile"
Stop auto e benzina e diesel dal 2035: multe, target intermedi, i motori ibridi e il nodo dell'usato. Tutte le regole
Scandalo Airbag Takata: in Francia le auto in stop drive non potranno superare la revisione obbligatoria
Nel testo, in merito al regolamento sullo stop alle emissioni di Co2 delle auto, si chiede di mantenere anche dopo il 2035 le ibride e di riconoscere i biocarburanti come carburanti a emissioni zero - facebook.com Vai su Facebook
