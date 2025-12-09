Stop ai social per gli under 16 | l’Australia lancia l’esperimento e il resto del mondo prende appunti

L’Australia si appresta a implementare una legge rivoluzionaria, introducendo un’età minima di 16 anni per l’accesso ai social media. A partire dal 10 dicembre, il Paese diventa il primo al mondo a imporre restrizioni così rigorose, segnando un passo importante nella regolamentazione digitale e attirando l’attenzione internazionale.

L' Australia si prepara a scrivere un capitolo storico nella regolamentazione digitale globale: a partire da domani 10 dicembre entra in vigore una legge senza precedenti che introduce un'età minima di 16 anni per l'accesso ai social media, rendendo il Paese il primo al mondo ad adottare restrizioni così severe. Dalle ore 14 del 10 dicembre, le dieci piattaforme più grandi dovranno impedire l'accesso agli utenti australiani sotto i 16 anni. Instagram, TikTok, YouTube e altri social network si trovano di fronte a un obbligo chiaro: bloccare oltre un milione di account minori o affrontare sanzioni che possono raggiungere i 49,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 33 milioni di dollari USA.

