Sterling è l’uomo invisibile al Chelsea nel 2019 segnò 4 gol all’Atalanta e Sartori gli disse | Sei il più forte al mondo
Il Chelsea questa sera giocherà contro l’Atalanta e Raheem Sterling, quando militava al City, segnò quattro gol contro la Dea. Ora, Maresca l’ha messo ai margini del progetto dei Blues. Dov’è finito Sterling? Sartori nel 2019 gli disse che era il più forte al mondo. Il Telegraph scrive: Raheem Sterling potrebbe essere “l’uomo invisibile” del Chelsea, ma l’Atalanta non ha dimenticato l’attaccante che ha segnato quattro gol in due settimane contro di loro sei anni fa. È stato nel 2019, all’Etihad Stadium. Dopo la partita in Italia, Giovanni Sartori gli disse che era il miglior giocatore del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
