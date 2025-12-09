Stelle di natale Ail

Le Stelle di Natale AIL tornano dall'5 all'8 dicembre, portando speranza e solidarietà. Acquistandole, si sostiene l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, aiutando migliaia di persone a guardare oltre le difficoltà. Scopri dove trovarle su www.ail.it e contribuisci anche tu a questa importante iniziativa natalizia.

Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontanoVai su www.ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Nataledell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mielomaNei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Un fidanzato per mamma, Natale sotto le stelle e Sotto una nuova stella su TV8 oggi: trama e finale

Caro voli e treni, la denuncia di Assoutenti: "Prezzi alle stelle nei giorni a ridosso delle feste di Natale"

Dicembre 2025, gli eventi astronomici: la Superluna fredda e le stelle cadenti per i desideri di Natale e Capodanno

Festeggia il Natale con noi! Ti invitiamo al Concerto di Natale "Tra le Stelle"! Quando: Lunedì 22 Dicembre 2025 Dove: Teatro Comunale di Monfalcone, Marlena Bonezzi Artisti che scaldano il cuore: - AlchemicA - MD's Quartet 2.0 - Piccolo Cor - facebook.com Vai su Facebook

“Natale sotto le stelle”, dall’11 al 13 dicembre mercatini natalizi a San Francesco della Vigna ▶️ v41.it/L37hm @comunevenezia @veneziaunica Vai su X

Tornano in piazza le Stelle di Natale dell’Ail. Un aiuto alla ricerca per combattere le leucemie - Dal 5 all’8 dicembre sarà possibile finanziare la lotta contro i tumori del sangue tramite l’Associazione. Scrive repubblica.it