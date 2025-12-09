Stellantis l’operaio italiano in trasferta da Pomigliano a Kragujevac | In Serbia per avere uno stipendio pieno
Un operaio italiano di Stellantis, trasferitosi da Pomigliano a Kragujevac, racconta la sua esperienza di lavoro in Serbia. Spiega le ragioni della scelta e le sfide quotidiane, tra distanza e adattamento, per ottenere uno stipendio più adeguato alle proprie esigenze.
L'operaio che lavora nello stabilimento serbo: «A 1.600 chilometri da casa non è facile, ma non si campa con 1.200 euro». In Italia paga ridotta da cassa integrazione e solidarietà.
Operaio Stellantis in cassa integrazione lavora in nero e muore travolto da un motore a Torino Parella: condannato il titolare dell’officina
UN OPERAIO ITALIANO A 1.600 KM DA CASA: UN PARADOSSO DEL LAVORO MODERNO Un operaio dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco ha rivelato al Corriere della Sera la sua drammatica realtà: per guadagnare uno stipendio dignitoso, è c
Stellantis: dall'Italia alla Serbia per lavorare, la fuga degli operari per sfuggire a cassa integrazione e tagli. A Pomigliano non si vive con 1.200 euro
Stellantis, l'operaio italiano in trasferta da Pomigliano a Kragujevac: «In fabbrica in Serbia per avere uno stipendio pieno» - In Italia la paga è decurtata da cassa integrazione e contratti di solidarietà
