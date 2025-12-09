Stellantis l’operaio italiano in trasferta da Pomigliano a Kragujevac | In Serbia per avere uno stipendio pieno

9 dic 2025

Un operaio italiano di Stellantis, trasferitosi da Pomigliano a Kragujevac, racconta la sua esperienza di lavoro in Serbia. Spiega le ragioni della scelta e le sfide quotidiane, tra distanza e adattamento, per ottenere uno stipendio più adeguato alle proprie esigenze.

L’operaio che lavora nello stabilimento serbo: «A 1.600 chilometri da casa non è facile, ma non si campa con 1.200 euro». In Italia paga ridotta da cassa integrazione e solidarietà. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

