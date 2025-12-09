stellantis e bolt collaborazione per la guida autonoma su larga scala in europa

Stellantis e Bolt avviano una collaborazione per accelerare la diffusione della mobilità senza conducente in Europa. Le due aziende hanno annunciato un Memorandum of Understanding volto a integrare le Piattaforme AV-Ready™ di Stellantis all’interno dell’ecosistema di mobilità condivisa di Bolt, attiva in oltre 50 Paesi e presente in 23 Stati membri dell’Unione Europea. L’accordo prevede lo sviluppo congiunto di veicoli autonomi di livello 4, basati in particolare sulle piattaforme eK0 – destinata ai veicoli commerciali di medie dimensioni – e STLA Small. Le soluzioni AV-Ready™ sono progettate per garantire flessibilità, scalabilità industriale e riduzione del costo totale di proprietà, integrando sistemi di sensorizzazione avanzati, capacità di calcolo ad alte prestazioni e architetture ridondate per rispondere agli standard di sicurezza europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

