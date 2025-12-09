Stellantis amplia l’impegno nella mobilità inclusiva con Alfa Romeo Tonale for All

(Adnkronos) – La Giornata internazionale delle persone con disabilità rappresenta per Stellantis un momento per riaffermare una visione chiara: rendere la mobilità un diritto accessibile a tutti. In questo contesto nasce Alfa Romeo Tonale for All, un allestimento speciale pensato per offrire maggiore autonomia ai conducenti con disabilità agli arti superiori, unendo tecnologia, ergonomia e . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

