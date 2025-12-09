Stella di Betlemme | l’orbita della cometa del 5 aC ricostruita da uno scienziato della NASA
Un nuovo studio di Mark Matney, scienziato NASA, indica una cometa del 5 a.C. come possibile Stella di Betlemme, calcolando l’orbita che spiega perché “si fermò” dove nacque Gesù. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Torna "la Partita della Stella", lo sport modenese in campo per i bimbi di Betlemme
La NASA svela il mistero della “stella di Betlemme”: era davvero una cometa?
Anna Naro. Mariah Carey · All I Want For Christmas Is You. "La Stella di Betlemme" Natale, notte che s'avvicina, Gesù Bambino, stella che illumina, nella capanna, cuore del mondo, un libro aperto, dove il cielo s'annuncia. Amore e pace, doni celesti, illuminan - facebook.com Vai su Facebook
Stella di Betlemme: l’orbita della cometa del 5 a.C. ricostruita da uno scienziato della NASA - come possibile Stella di Betlemme, calcolando l’orbita che spiega perché “si fermò” dove nacque Gesù. fanpage.it scrive
Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini tg24.sky.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it