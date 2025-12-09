Stella di Betlemme | l’orbita della cometa del 5 aC ricostruita da uno scienziato della NASA

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio di Mark Matney, scienziato NASA, indica una cometa del 5 a.C. come possibile Stella di Betlemme, calcolando l’orbita che spiega perché “si fermò” dove nacque Gesù. 🔗 Leggi su Fanpage.it

