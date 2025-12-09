Il momento che cambierà tutto? È arrivato. Cioè: arriva oggi, in seconda serata. Martedì 9 dicembre su Rai 2 va in onda la semifinale di Sanremo Giovani 2025 e la tensione, tra i concorrenti, è altissima. Sono undici i talenti che si contenderanno sei posti per la finalissima, con il sogno di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, al Festival “quello vero”. Gianluca Gazzoli di nuovo tra tv, radio e streaming. L’appuntamento, l’ultimo della stagione, è alla Sala A del Centro di produzione Rai di via Asiago a Roma, alle 23.45. Sanremo Giovani va in onda anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Amica.it

Stasera verranno scelti i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025 che domenica 14 dicembre potranno staccare il biglietto per il Teatro Ariston