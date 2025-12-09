Stasera torna la Champions siamo tutti davanti alla tv

La Champions League torna questa sera, accendendo l’entusiasmo di milioni di tifosi. Un appuntamento imperdibile che unisce passione, sport e spettacolo, riunendo appassionati di calcio di tutto il mondo. Prepariamoci a vivere momenti di tensione e emozioni intense, davanti alla televisione, per seguire le sfide più attese della manifestazione europea.

La Champions League scende in campo per l'ultimo appuntamento del 2025, la sesta giornata della league phase, che poi tornerà con gli ultimi due impegni a gennaio. In corsa ci sono 36 formazioni che per i prossimi mesi, fino alla finale del 30 maggio 2026 a Budapest, giocheranno 203 partite. Il programma delle italiane nella sesta giornata. Le prime due italiane a scendere in campo martedì 9 dicembre alle 21 sono Inter e Atalanta.

