Startup e creatività | Infiniti Mondi domani la premiazione al Real Albergo dei Poveri

Domani, mercoledì 10 dicembre, alle 10, il Real Albergo dei Poveri di Napoli ospita la cerimonia di premiazione di “Infiniti Mondi”, iniziativa della Casa delle Tecnologie Emergenti – Napoli Innovation City. Il progetto, guidato dal Comune di Napoli, punta sullo sviluppo industriale, la nascita di nuove imprese e i programmi di accelerazione, incubazione e open innovation, coinvolgendo oltre 100 startup e imprese. Il Comune è capofila di un partenariato che riunisce l’ Università di Napoli Federico II, l’ Università L’Orientale, l’ Accademia di Belle Arti di Napoli, il centro d’innovazione digitale Cefriel del Politecnico di Milano, i centri di ricerca MedITech 4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Napoli al centro dell’innovazione: il 10 dicembre al Real Albergo dei Poveri la premiazione di “Infiniti Mondi”, con oltre 100 startup coinvolte. Gaming, creatività e Open Innovation protagonisti - facebook.com Vai su Facebook

Casa Tecnologie Emergenti “Infiniti Mondi”: Bando per la selezione - La Casa delle Tecnologie Emergenti “Infiniti Mondi – Napoli Innovation City” è un progetto del Comune di Napoli, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha l’obiettivo di ... Lo riporta rainews.it