Starhotels Michelangelo Firenze | hotel comodo per fiere eventi e viaggi di lavoro

Appuntidizelda.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Starhotels Michelangelo Firenze è la scelta ideale per chi viaggia per lavoro, fiere ed eventi. Situato vicino al centro congressi della Stazione Leopolda, offre comfort e comodità in una posizione strategica nel cuore della città, facilitando gli spostamenti e garantendo un soggiorno efficiente e piacevole.

Durante il mio breve soggiorno a Firenze in occasione di una fiera, ho avuto modo di alloggiare allo Starhotels Michelangelo, situato a pochi passi dal centro congressi della Stazione Leopolda. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it

