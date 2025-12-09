Starhotels Michelangelo Firenze | hotel comodo per fiere eventi e viaggi di lavoro

Lo Starhotels Michelangelo Firenze è la scelta ideale per chi viaggia per lavoro, fiere ed eventi. Situato vicino al centro congressi della Stazione Leopolda, offre comfort e comodità in una posizione strategica nel cuore della città, facilitando gli spostamenti e garantendo un soggiorno efficiente e piacevole.

Durante il mio breve soggiorno a Firenze in occasione di una fiera, ho avuto modo di alloggiare allo Starhotels Michelangelo, situato a pochi passi dal centro congressi della Stazione Leopolda. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it © Appuntidizelda.it - Starhotels Michelangelo Firenze: hotel comodo per fiere, eventi e viaggi di lavoro

Sustainable Christmas Greetings 2025 Evento dedicato ai professionisti MICE. Firenze, Starhotels Michelangelo - Viale Fratelli Rosselli, 2 16 dicembre Dalle ore 17:30 Sarà l’occasione per ritrovarci, condividere aggiornamenti sul tema della Sostenibilit - facebook.com Vai su Facebook