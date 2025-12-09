Star Wars | The Old Republic Remake 2 era in sviluppo presso Aspyr per un report

Un nuovo report ha confermato che che Star Wars: The Old Republic Remake 2 era in sviluppo presso Aspyr, studio sotto l'ombrello Embracer. Il progetto, identificato internamente con il nome in codice Juliet, mirava a ricostruire il gioco da zero con standard moderni, includendo finalmente tutto il contenuto tagliato che aveva generato decenni di discussioni nella community. Il remake risulta attivo almeno fino a marzo 2025, segno che lo sviluppo è proseguito molto più a lungo di quanto si pensasse, parallelamente al rifacimento del primo KOTOR. Insider Gaming segnala che la scoperta di Juliet nasce scavando nella complessa vicenda legale che ha circondato il Restored Content Mod di KOTOR II.

