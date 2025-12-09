Standing ovation per Jay Garrison | evento soul-jazz-gospel da tutto esaurito a Città di Castello

Un evento emozionante e completamente sold-out ha animato la chiesa di San Francesco a Città di Castello, con Jay Garrison protagonista di un live coinvolgente. Tra note soul, jazz e gospel, l'artista ha saputo catturare il pubblico, regalando un pomeriggio di autentica musica e profonda emozione.

Un pomeriggio di grande musica e di emozione autentica quello vissuto nella chiesa di San Francesco, dove Jay Garrison ha trascinato il pubblico in un viaggio potente tra soul, jazz e gospel. La storica cornice tifernate era gremita in ogni ordine di posti — e ben oltre — a conferma dell’attesa che circondava l’esibizione. L’artista ha regalato una performance intensa, vibrante, capace di mettere in dialogo generi diversi con una naturalezza che ha conquistato fin dal primo brano. Il pubblico, coinvolto e partecipe, ha accompagnato ogni passaggio con entusiasmo crescente fino all’immancabile standing ovation finale, che ha suggellato un evento musicale di rara energia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Standing ovation per Jay Garrison: evento soul-jazz-gospel da tutto esaurito a Città di Castello

