Stadio Franchi | lavori finiti per la stagione 2029-30 La Fiorentina giocherà sempre coi cantieri Speranze per Euro 2032 Foto
Fine lavori allo stadio Franchi? Agosto 2029. Significa che per l'avvio della stagione 2029-30 sarà pronto. Più o meno un secolo dopo essere stato inaugurato: negli anni Trenta del secolo scorso. In maglia viola la star era Pedro Petrone, campione del mondo (1930) e due volte medaglia d'oro olimpica (1924 e 1928) con l'Uruguay. La domanda spontanea, a cui nessuno ha ovviamente potuto rispondere, durante la conferenza stampa della sindaca di Firenze, Sara Funaro, nella quale sono state date le ultime informazioni su lavori e cantieri, è stata: sarà sempre in serie A la Fiorentina quando verrà inaugurato lo stadio "rifatto"? L'articolo Stadio Franchi: lavori finiti per la stagione 2029-30. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Franchi, caffè amaro dei tifosi al bar Marisa: “Cantieri immobili, meglio lo stadio di Rocco”
Stadio Franchi, il cronoprogramma è vicino. Dalla copertura ai permessi: così la burocrazia diventa tiranna
Stadio Franchi, al cantiere serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva
Stadio Franchi, il cantiere infinito: il Comune di Firenze tenta la carta della premialità - facebook.com Vai su Facebook
Stadio Franchi, il cantiere infinito: il Comune di Firenze tenta la carta della premialità Vai su X
Franchi, ecco il cronoprogramma: 'Fiesole finita nel 2027, stadio pronto per il 2029'. Mancano 60 milioni - Sono questi i due principali aspetti emersi dal punto sulla riqualificazione stadio Franchi della sindaca di Firenze ... Lo riporta 055firenze.it
