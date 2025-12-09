Stadio Franchi | lavori finiti per la stagione 2029-30 La Fiorentina giocherà sempre coi cantieri Speranze per Euro 2032 Foto

Fine lavori allo stadio Franchi? Agosto 2029. Significa che per l'avvio della stagione 2029-30 sarà pronto. Più o meno un secolo dopo essere stato inaugurato: negli anni Trenta del secolo scorso. In maglia viola la star era Pedro Petrone, campione del mondo (1930) e due volte medaglia d'oro olimpica (1924 e 1928) con l'Uruguay. La domanda spontanea, a cui nessuno ha ovviamente potuto rispondere, durante la conferenza stampa della sindaca di Firenze, Sara Funaro, nella quale sono state date le ultime informazioni su lavori e cantieri, è stata: sarà sempre in serie A la Fiorentina quando verrà inaugurato lo stadio "rifatto"? L'articolo Stadio Franchi: lavori finiti per la stagione 2029-30. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

